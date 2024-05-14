Песков: Патрушев в качестве помощника президента будет курировать кораблестроение

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Николай Патрушев в должности помощника президента РФ будет заниматься вопросами кораблестроения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это будет одной из основных сфер его кураторства, но, возможно, будут и другие. Патрушев также остается публичным лицом и может продолжать давать комментарии СМИ, подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил, что Патрушев получил назначение на должность в абсолютно стратегическую отрасль. Она большая и "весьма сложная", поэтому его "огромный опыт" будет играть значительную роль, уточнил он. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Патрушев получил это направление работы, нет ли сужения профессиональной сферы.

Патрушев дольше всех был секретарем Совета безопасности РФ. Он вступил в должность в 2008 году и был освобожден от нее в 2024-м. Секретарем Совбеза назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший министерством обороны.

Другой помощник президента РФ Алексей Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, а также заниматься Госсоветом. При этом назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента РФ, по словам Пескова, говорит о повышении значения экономики и транспорта. По этому направлению идет более интенсивное взаимодействие с кабмином, уточнил представитель Кремля.

В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский, помимо вопросов, связанных с историей, будет курировать тему культуры вместе с советником президента Еленой Ямпольской, добавил пресс-секретарь президента. Она также будет привлекаться к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Ставший помощником президента Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и будет курировать вопросы экологии и климата, прокомментировал Песков.

Игорь Левитин, который стал советником президента и спецпредставителем по международному сотрудничеству в области транспорта, будет курировать транспортный коридор "Север – Юг" и Северный морской путь, заключил представитель Кремля.

14 мая Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Так, Сергей Кириенко и Алексей Громов остались в должности первых заместителей руководителя администрации. Свои посты также сохранили руководитель АП Антон Вайно и замруководителя АП, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заместитель пресс-секретаря президента РФ Юрий Свиридов.