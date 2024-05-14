Песков объяснил запрет США на импорт урана из РФ тяжестью конкуренции

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Конкуренция с атомной отраслью России непроста, и именно этим вызван запрет Соединенных Штатов на импорт российского урана. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он указал, что Штатам тяжело конкурировать с РФ на международной арене. Поэтому они "бьют по всем нормам международной торговли", а их запрет – "не что иное, как недобросовестная конкуренция", заявил политик.

Однако, продолжил Песков, это некритично для российской атомной отрасли – одной из передовых в мире. Ее продолжат развивать, подытожил пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российской компанией.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что это решение ведет к новым потрясениям в мировой экономике. По его словам, финансовые потери для Штатов будут существеннее, чем для РФ.