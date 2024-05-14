Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 12:47

Политика

Песков объяснил запрет США на импорт урана из РФ тяжестью конкуренции

Фото: kremlin.ru

Конкуренция с атомной отраслью России непроста, и именно этим вызван запрет Соединенных Штатов на импорт российского урана. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он указал, что Штатам тяжело конкурировать с РФ на международной арене. Поэтому они "бьют по всем нормам международной торговли", а их запрет – "не что иное, как недобросовестная конкуренция", заявил политик.

Однако, продолжил Песков, это некритично для российской атомной отрасли – одной из передовых в мире. Ее продолжат развивать, подытожил пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российской компанией.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что это решение ведет к новым потрясениям в мировой экономике. По его словам, финансовые потери для Штатов будут существеннее, чем для РФ.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей

Читайте также


властьполитикаэкономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика