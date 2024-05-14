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14 мая, 08:42

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Посол Антонов: запрет США на импорт урана из РФ ведет к потрясениям в мировой экономике

Антонов назвал запрет США на импорт урана из РФ новым потрясением в мировой экономике

Фото: 123RF/tupungato

Запрет Соединенных Штатов на импорт урана из России ведет к новым потрясениям в мировой экономике. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает российское диппредставительство в телеграм-канале.

Дипломат считает, что американская администрация продолжает пытаться нанести России стратегическое экономическое поражение. Он указал, что Вашингтон вредит своей экономике, не имея достаточно национальных обогатительных мощностей. По словам Антонова, потери в области финансов для Штатов будут больше, чем для РФ.

Он также отметил, что российская экономика готова к любым вызовам.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США урана из России. Согласно заявлению Белого дома, указ запрещает импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российской компанией.

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