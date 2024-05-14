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14 мая, 14:40

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Белоусов: первоочередная задача – комплектование ВС РФ, речи о мобилизации не идет

Белоусов отнес к первоочередным задачам комплектование ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов отнес к первоочередным задачам на этом посту комплектование и обеспечение вооружением группировок Вооруженных сил России на СВО, но отметил, что речи о мобилизации не идет. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании в Совфеде.

"Я, конечно же, начал знакомиться с делами (в ведомстве. – Прим. ред.), там все вопросы первоочередные, других просто нет", – сказал он.

Белоусов уверен, что определенные проблемы также накопились в сфере военного образования, поэтому ими также нужно заниматься в первоочередном порядке. Он напомнил, что противник в ходе спецоперации быстро учится, поэтому ВС РФ нужно работать на упреждение в сфере применения новых технологий.

"В то же время Сергеем Кужугетовичем (Шойгу. – Прим. ред.), коллегами проведена очень большая работа, но тем не менее нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно ее развивать", – подчеркнул он.

Ранее Белоусов указал, что необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках. По его мнению, необходимо убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту также при утверждении льгот для бойцов.

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