Расписание поездов Киевского и Белорусского направлений МЖД изменится в мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во второй половине мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-1, МЦД-4 и аэроэкспрессов. Об этом сообщается на сайте МЖД.

В ведомстве уточнили, что график поменяется в связи с развитием инфраструктуры на станции Очаково и перегоне Москва-Бутырская – Фили.

Так, с 17 по 19 мая с 22:35 до 08:35 на станции Очаково Киевского направления специалисты проведут работы по замене двух стрелочных переводов. Уточняется, что в этот промежуток времени движение поездов на перегоне Москва-Сортировочная – Солнечная будет организовано по соседним путям, что коснется расписания поездов, в том числе МЦД-4. Некоторые составы поменяют время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов пустят по укороченному маршруту, несколько электричек временно выведут из графика.

На Белорусском направлении на перегоне Фили – Москва-Бутырская продолжится строительство путепровода к мелькомбинату. Работы проводят в ночное время с 01:00 до 06:00. При этом в выходные дни, с 18 по 19 и с 25 по 26 мая, технологические "окна" продлятся до 08:00. Из-за этого у некоторых пригородных поездов Белорусского направления, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится время отправления и прибытия. Также поменяется количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов временно выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что с 2 мая по 7 июня расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменилось из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Коромыслово – Козьмодемьянск Северной железной дороги (СЖД). Технологические "окна" назначены на 2–3, 6–7, 13–14, 16–17, 20–21, 23–24, 27–28, 30–31 мая, а также 3–4, 6–7 июня. Так, у некоторых электричек изменилось время отправления и прибытия, а также количество остановок.