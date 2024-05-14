Всероссийский тренировочный ЕГЭ пройдет 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийский тренировочный ЕГЭ перед началом основного периода состоится 15 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.

Во время проведения мероприятия будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов. В свою очередь, школьники смогут проверить свои знания и выполнить экзаменационные работы по контрольным измерительным материалам этого года.

Уточняется, что пробные экзамены состоятся по таким дисциплинам, как русский язык, английский язык (раздел "Говорение") и информатика. В общей сложности для тренировочных мероприятий откроют 4 958 пунктов для проведения экзаменов из 87 регионов. К событию привлекут свыше 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что досрочный период ЕГЭ-2024 прошел в штатном режиме. По данным ведомства, организационно-технологических сбоев не было. Экзамены проходили с 22 марта по 22 апреля. Сдали их около 2,5 тысячи человек.

