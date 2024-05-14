Рособрнадзор: в следующих учебных годах пересдать ЕГЭ тоже будет возможно

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Российские школьники смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов и в следующих учебных годах, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что это поручение президента, поэтому появилось соответствующее право.

"В юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют", – подчеркнул Музаев, согласившись, что пересдача ЕГЭ-2024 – не единоразовая акция.

Ранее Владимир Путин предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где уже учли возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ этого года пройдет с 23 мая по 5 июля.

Школьники считают, что эта возможность снизит стресс перед экзаменами. Уточняется, что 52% выпускников оценивают свое напряжение от экзаменов без возможности пересдачи ЕГЭ как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%.