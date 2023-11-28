Более четверти школьников заявили, что перегружают себя из-за страха перед экзаменами

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Свыше четверти старшеклассников (26%) проводят по 5–6 часов еженедельно на дополнительных занятиях, чтобы подготовиться к экзаменам. Суммарно это складывается в 7-дневную учебную неделю. Об этом свидетельствуют данные исследования, с результатами которого ознакомилась "Газета.ру".

Отмечается, что школьники боятся не попасть в желаемый университет (39%), не сдать из-за волнения экзамены (24%) или расстроить родителей низкими результатами (13%). При этом 3% опрошенных даже не уверены, что выбрали для себя правильное направление.

Согласно данным опроса, более половины старшеклассников (57%) испытывают сильный стресс из-за предстоящих экзаменов. При этом 9-классники сильнее нервничают, чем 11-классники, которые регулярно решают задания из сборников и тестовые варианты ЕГЭ. Также среди 10-классников о значительном стрессе заявили 63% опрошенных, при этом среди выпускников о переживаниях заявили лишь 52%.

Чтобы справиться со стрессом, 32% респондентов занимаются спортом и гуляют с друзьями, 30% говорят с родителями и пытаются отвлечь себя хобби, 24% делают упор на дополнительные занятия, в которых 27% опрошенных помогают репетиторы, 23% – онлайн-платформы, 13% – очные занятия в университетах или образовательных центрах.

Среди старшеклассников, выбирающих онлайн-обучение, популярностью пользуются вебинары – 55%. 26% респондентов ответили, что таким образом они не тратят время на дорогу, 23% боятся встречи с преподавателем один на один, 19% готовы задавать более глупые вопросы.

Кроме того, свыше половины опрошенных школьников (52%) заявили, что на дополнительные занятия тратят 3–4 часа, 26% респондентов проводят на платных онлайн-занятиях 5–6 часов в неделю. Чаще всего за дополнительные занятия 47% родителей ежемесячно тратят до шести тысяч рублей, 22% платят от шести до 10 тысяч рублей, еще 9% отдают от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи девятиклассников, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли бесплатное профориентационное тестирование в центре занятости "Моя карьера". Каждый ребенок получил индивидуальную рекомендацию по выбору профессии и образовательного учреждения.

Самыми популярными областями для дальнейшего обучения у школьников стали креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.

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