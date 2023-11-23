Более 4,5 тыс девятиклассников прошли профтестирование в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 4,5 тысячи девятиклассников, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли бесплатное профориентационное тестирование в центре занятости "Моя карьера". Каждый ребенок получил индивидуальную рекомендацию по выбору профессии и образовательного учреждения. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в настоящее время на рынке труда дефицит кадров со средним профессиональным образованием. Специалисты нужны во всех отраслях городской экономики: от промышленности до сферы услуг, сказала Ракова.

Она добавила, что с помощью дополнительной программы профориентации для девятиклассников можно познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования и возможностями, которые откроются после его получения. Так, свыше 4,5 тысячи школьников прошли тестирование. Результаты показали, что 80% подростков уже выбрали себе специальность и летом будут поступать в колледж, подчеркнула заммэра.

Всего в тестировании 20 вопросов, помогающих определить основные личные качества и компетенции школьника, чтобы на их основе подобрать специальность. В среднем на тест уходит 15 минут, по итогу которого каждый учащийся получит список с рекомендованными сферами деятельности. Также эксперты центра "Моя карьера" индивидуально обсуждают результаты тестирования, рассказывают о востребованности профессий и колледжах.

Самыми популярными областями для дальнейшего обучения у школьников стали креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.

Пройти бесплатное профтестирование может каждый девятиклассник. Регистрация открыта до конца декабря на сайте "Моя карьера".

Ранее сообщалось, что сроки обучения в вузах могут сократиться для выпускников колледжей. В настоящее время сократить учебу можно при условии, что студент в другом образовательном учреждении ранее освоил некоторые дисциплины, модули и практики.

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