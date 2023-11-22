22 ноября, 07:17Общество
В Госдуме предложили обнулять студенческие визы для не планирующих учиться иностранцев
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил разработать законопроект, по которому иностранцам будут обнулять студенческие визы, если они забросили учебу и не планируют учиться в России. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению парламентария, нужно сделать единоразовую визу для иностранцев, которые хотят учиться в РФ. По его словам, есть студенты, преследующие экономические, а не образовательные цели. Они приезжают в страну, поступают в университет, а зачем берут академический отпуск и бросают учебу. Чернышов предлагает обнулять для них визы и возвращать на родину.
Депутат добавил, что соответствующие законопроекты могут быть разработаны при участии членов Экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики. В его состав входят представители органов госвласти, ведущих образовательных учреждений, эксперты и специалисты в области образования и молодежной политики.
Ранее сообщалось, что сроки обучения в вузах могут сократиться для выпускников колледжей. В настоящее время сократить учебу можно при условии, что студент в другом образовательном учреждении ранее освоил некоторые дисциплины, модули и практики.
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