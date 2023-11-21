Сроки обучения в вузах могут сократить для выпускников колледжей

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Министерство образования и науки РФ в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования нового поколения планирует сократить срок обучения в вузах для студентов колледжей. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время возможно сократить срок обучения в вузах, если студенты ранее освоили некоторые дисциплины, модули и практики в других образовательных учреждениях, включая колледжи.

Уточняется, что в соответствии с федзаконом обучающимся может быть предоставлен индивидуальный учебный план, а также ускоренное обучение.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о предоставлении победителям международных спортивных соревнований особых прав при поступлении в вузы. Перечень будет утверждаться российским правительством.

К числу таких мероприятий депутаты предложили приравнять Всемирные игры Дружбы, Игры Будущего, Игры стран БРИКС и другие.

Авторы инициативы считают, что это поддержит спортсменов РФ, а также гарантирует им соцадаптацию после завершения карьеры.

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