Марафон по финансовому просвещению для студентов проведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент финансов города Москвы организует для студентов просветительский марафон. Об этом сообщила руководитель ведомства Елена Зяббарова.

"Для вузов – участников нового проекта эксперты центра финансовой грамотности подготовили программу с указанием тем лекций, мастер-классов, квизов и игр, а также предполагаемых спикеров. Учебные заведения смогут выбирать наиболее интересные для студентов темы и удобные форматы занятий", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Открывающая марафон лекция состоится 17 ноября в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Гостям расскажут о психологических ловушках при управлении личными финансами.

В ходе других мероприятий студентам расскажут о способах заработка на социальных сетях, преимуществах налогового режима для самозанятых, развитии и продвижении стартапов. В качестве спикеров на мероприятиях выступят эксперты крупных банков, страховых организаций, Федеральной палаты налоговых консультантов и другие.

Ознакомиться с программой марафона можно на портале "Открытый бюджет Москвы" или в телеграм-канале столичного департамента финансов.

До этого в Москве стартовал третий сезон образовательного краеведческого проекта "Юный полярник". Теперь в конкурсе смогут участвовать ученики 5-х–10-х классов, расширен состав лекторов, увеличено количество площадок для занятий. В предыдущем сезоне проекта участие приняли более 2,5 тысячи человек.

