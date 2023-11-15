Более 100 мероприятий пройдет на фестивале "Наследие" в Москве 25 ноября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 100 мероприятий пройдут в рамках городского фестиваля VI молодежного форума "Наследие" 25 ноября. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его мнению, фестивальная программа форума является одним из его ярких разделов. Он напомнил, что впервые фестиваль провели в 2022 году офлайн.

Отмечается, что в этом году мероприятия пройдут на площадке "Три вокзала. Депо". Емельянов добавил, что для гостей фестиваля организуют мастер-классы, экскурсии, лекции, кинопоказы, квизы и иные мероприятия.

"Мы очень постарались, чтобы каждый нашел для себя мероприятие по душе", – подчеркнул глава департамента.

Ранее открылась регистрация на деловую программу форума. Она пройдет 23 и 24 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Круглые столы и дискуссии поведут в офлайн-формате, также будет организована прямая трансляция.

До этого стало известно, что впервые к форуму присоединятся студенты, изучающие информационные технологии. Заммэра Наталья Сергунина напомнила, что главная идея мероприятия заключается в интеграции молодежи в процесс сохранения памятников архитектуры.

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