Молодежный форум "Наследие" пройдет в Москве с 30 сентября по 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал прием заявок на участие в молодежном форуме "Наследие", рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Мероприятие будет проходить уже в шестой раз, сообщила заммэра города Наталья Сергунина. Впервые к форуму присоединятся студенты, изучающие информационные технологии. По ее словам, главная идея мероприятия заключается в интеграции молодежи в процесс сохранения памятников архитектуры. На форуме студенты научатся работать с объектами культурного наследия.

"Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов", – поделилась Сергунина.

В пресс-службе добавили, что командам предложат разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова. Она находится по адресу улица Новая Басманная, дом 26. Мероприятие состоится с 30 сентября по 25 ноября. Заполнить анкету можно до 15 сентября на сайте forumnasledie.ru.

Ранее стало известно, что чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоится в Москве с 20 по 23 октября. Девиз мероприятия – "Возможности без границ!".

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