Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве открылась регистрация на деловую программу VI молодежного форума "Наследие", сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Запись осуществляется на официальном сайте проекта. Деловая часть форума пройдет 23 и 24 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Круглые столы и дискуссии пройдут в офлайн-формате. Также будет организована прямая трансляция.

"VI молодежный форум "Наследие" в самом разгаре. Студенты продолжают работать над своими проектами, а мы открываем регистрацию на деловую программу, которая пройдет в конце ноября", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Емельянова.

Он отметил, что организаторы форума старались включить все актуальные темы по сохранению наследия, которые смогут заинтересовать экспертов реставрационной отрасли. В текущем году планируется провести свыше 10 мероприятий, в том числе круглые столы, кейс-сессии, дискуссии, паблик-токи.

23 ноября стартует деловая часть форума с пленарного заседания "Культурное наследие в эпоху глобализации: управление и перспективы". По этой же теме для участников пройдет серия мероприятий. Также на круглом столе "Интересно о наследии: лучшие практики популяризации" желающие рассмотрят варианты продвижения и привлечения людей в процесс сохранения культурного наследия страны.

В рамках круглого стола "Усадебное наследие: вторая жизнь" речь пойдет об интеграции усадеб. В ходе встречи "Карьера в наследии: как применить навыки на благо города" участники обсудят перспективы и трудности профессий, связанных с сохранением культурного наследия.

Также на деловой части форума проведут дискуссию "Наследие в добрых руках: роль волонтерства в сохранении культурного наследия", участники затронут тему "Ревитализация исторических памятников в регионах: вызовы современности". И пройдут кейс-сессии – "За кулисами реставрации: сложности и технологии" и "Благоустройство исторической среды: баланс аутентичности и современности".

24 ноября студенты защитят свои проекты. В 2023 году в этой части программы примут участие 250 студентов из 23 ведущих вузов Москвы. Студенты представят жюри идеи по внедрению в жизнь мегаполиса усадьбы Демидова на Новой Басманной улице.

Также лучшие команды из городов России представят свои проекты. В этом году к мероприятию присоединились Тюмень, Самара, Челябинск, Саратов, Санкт-Петербург, Воронеж, Владимир, а также Крым.

В завершающий день форума, 25 ноября, пройдет городской фестиваль "Наследие". В этот день организаторы подготовят кинопоказы, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие мероприятия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ. Для посетителей будет представлено интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется Москва.

Мэр Москвы отметил, что посетителей ожидает цифровое историческое шоу. Гости выставки увидят новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.



На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"