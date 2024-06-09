Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину после нападения

Фото: vk.com/Арсений Щельцин

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев пообещал оказать помощь в восстановлении главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину, пострадавшему в результате нападения.

"К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу <...> было совершено нападение. Арсений (Щельцин. – Прим. ред.) жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. <...> Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", – приводятся слова Шадаева в телеграм-канале Минцифры.

Министр также отметил отзывчивость и дружелюбие Щельцина, добавив, что нередко встречаемся с ним для обсуждения мер поддержки отрасли.

Нападение на главу АНО "Цифровые платформы" и его друга Ивана Позднякова произошло в субботу, 8 июля, на Сиреневом бульваре. Щельцин получил около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей, Позднякову нанесли не менее девяти ударов ножом, от которых он скончался по дороге в больницу.

Полицейские задержали нападавшего, им оказался 47-летий музыкант и композитор, основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин. В его отношении возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Дело находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре. В данный момент правоохранители продолжают следственные действия, проводят сбор и закрепление доказательственной базы.