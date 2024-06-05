РИА Новости: следственный эксперимент провели по делу об убийстве в Абрикосовке

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Правоохранители провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в поселке Абрикосовка в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, также опрошены свидетели.

В конце апреля в Херсонской области задержали двух мужчин за убийство семи человек, в том числе главы Абрикосовки. Как рассказали в силовых структурах, злоумышленники хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки им заявила, что пустых домов нет. Тогда задержанные якобы сожгли два дома, используя топливо и гранаты, а потом пытались поджечь еще один.

В результате случившегося были найдены тела с огнестрельными ранениями и ожогами. Подозреваемые сознались в содеянном, также при обыске у них обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты.

Позже мужчинам предъявили обвинения в убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Таким образом, как указали в силовых структурах, подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного.