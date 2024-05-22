РИА Новости: фигурантам дела об убийстве 7 человек под Херсоном грозят пожизненные сроки

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Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявили обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Их обвинили в убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Таким образом, по данным источника, подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного.

Дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Двоих мужчин задержали в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. По некоторым данным, злоумышленники хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Тогда подозреваемые якобы сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, а потом пытались поджечь еще один.

Часть тел с огнестрельными ранениями и ожогами нашли в разных местах еще 24 апреля. Оба задержанных сознались в произошедшем, при обыске у них нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.

СМИ сообщали, что один из подозреваемых ранее был судим за хранение и изготовление наркотиков в особо крупном размере, а также за убийство. При этом в 2021 году его якобы также осудили за кражу.

