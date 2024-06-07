Дело об убийстве возбуждено после гибели зампреда "Зова народа" Еговцева

Фото: vk.com/Антон Еговцев

Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели заместителя председателя движения "Зов Народа" Антона Еговцева, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, в настоящее время задержан житель Лобни 1986 года рождения, подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины. Следствие установило, что 7 июня в подъезде жилого дома, расположенного в Лобне, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов ножом, от которых тот скончался на месте. Поводом для конфликта стало то, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.

Сейчас подозреваемый находится в реанимации, поскольку Еговцев во время ссоры успел нанести ему ножевое ранение. Следствие также даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

Об убийстве Еговцева стало известно 7 июня. Инцидент произошел около его дома в Подмосковье. Подозреваемый караулил 37-летнего Еговцева. Позднее его тело нашли с множественными ножевыми ранениями. Мужчина скончался от потери крови. По словам близких, злоумышленник давно преследовал Еговцева и его жену.