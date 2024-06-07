Убит зампред движения "Зов Народа" Еговцев

Фото: vk.com/Антон Еговцев

Заместителя председателя движения "Зов Народа" Антона Еговцева убили около его дома в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

"Царствие Небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!" – сказано в сообщении.

Как сообщает Life.ru, предполагаемый убийца караулил 37-летнего Еговцева. Позднее его тело нашли с множественными ножевыми ранениями. Мужчина скончался от потери крови.

По словам близких, злоумышленник давно преследовал Еговцева и его жену. В настоящее время ведется следствие.

Ранее женщина насмерть забила ломом своего отца в квартире дома на улице Кулакова в Москве. Ее задержали и завели уголовное дело об убийстве. Следователи проводят ряд мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.