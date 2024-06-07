Москвичка забила ломом своего отца в ходе перепалки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина забила ломом своего отца на северо-западе Москвы. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, инцидент произошел 7 июня в квартире дома на улице Кулакова. В этот день между дочерью и отцом случился конфликт, который перерос в то, что женщина схватилась за лом и несколько раз ударила им отца по голове. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Женщину задержали. На нее завели уголовное дело об убийстве. Сейчас следователи проводят ряд мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

"По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы", – подытожили в ведомстве.

Ранее суд арестовал 40-летнего мужчину, который подозревается в жестоком избиении своей сожительницы. Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на улице Харлампиева в ТиНАО.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже от полученных травм она скончалась.

