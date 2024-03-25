Мужчина до смерти забил жену кувалдой на юго-востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина забил свою жену до смерти кувалдой во время конфликта на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 23 марта в квартире дома, расположенного на улице Окской. Мужчина поругался со своей женой, а после нанес ей не менее 10 ударов по голове с помощью кувалды. Как сообщили следователи, от полученных травм женщина скончалась на месте, а супруг самостоятельно сообщил обо всем произошедшем в полицию.

В результате мужчину задержали, а следователи уже предъявили ему обвинение. На допросе он признал свою вину в случившемся. Во время следственных мероприятий гражданин рассказал и показал, как совершил преступление.

"Следователями осмотрено место происшествия, где изъято орудие преступления и иные предметы, по которым назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и дактилоскопические", – уточнили в пресс-службе.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье об убийстве. При этом суд решил арестовать мужчину, о чем сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что мужчина до смерти избил сожительницу в подмосковном Домодедове. В ходе ссоры 57-летний фигурант побил потерпевшую и лег спать. Через некоторое время он обнаружил 41-летнюю женщину без признаков жизни. Мужчина вызвал сотрудников полиции и рассказал обо всем произошедшем.

