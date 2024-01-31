Женщина скончалась после десятидневных побоев мужчины на юге Москвы

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Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в течение десяти дней удерживал и избивал в квартире на юге Москвы знакомую женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, мужчина избивал женщину в состоянии алкогольного опьянения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Следствие ходатайствует о его аресте.

До этого мужчина до смерти избил сожительницу в Домодедове. Обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, а также за иные тяжкие и особо тяжкие преступления. Из мест лишения свободы он освободился порядка 10 лет назад.

