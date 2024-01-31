Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на юношу в Солнцеве

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") после нападения мужчины на юношу в Солнцеве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По информации следствия, 28 января этого года фигурант, находясь недалеко от жилого дома на улице Домостроительной, нанес несовершеннолетнему несколько ударов по голове руками и ногами. Отмечается, что действовал он из хулиганских побуждений. Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу для оказания медицинской помощи.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1985 года рождения задержан по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас с ним продолжают проводить следственные действия. Подчеркивается, что задержанный в ходе допроса признал вину, а также раскаялся в содеянном.

Следствие решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, заключили в сообщении.

Ранее подозреваемый в нападении с ножом на двоих пассажиров в столичном метрополитене был задержан полицейскими. По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.

До этого следователи возбудили уголовное дело после убийства девушки в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве. По информации следствия, 37-летний мужчина во время ссоры с 25-летней девушкой напал на нее с ножом. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия.

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