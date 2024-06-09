ТАСС: на главу АНО "Цифровые платформы" Щельцина совершено нападение

Фото: vk.com/Арсений Щельцин

На главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина совершили нападение в Москве, в ходе которого погиб его знакомый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что нападение произошло в районе дома 1 по Сиреневому бульвару. Злоумышленник нанес Щельцину около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. Знакомый пострадавшего Иван Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщалось, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов, им оказался 47-летий музыкант и композитор, основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин. В телеграм-канале столичного СК проинформировали, что в отношении Медведкина возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Дело находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители продолжают следственные действия, проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Между тем жена Щельцина в беседе с "Газетой.ру" рассказала о происшествии. По ее словам, нападение произошло недалеко от их дома, когда ее супруг гулял с другом.

"Они сначала сидели у дома, потом пошли провожать его (Ивана Позднякова. – Прим. ред.) до метро в 23:30. Им на встречу шли двое граждан – мужчина и женщина. Они вели себя как-то неадекватно, очень шумно", – сказала супруга пострадавшего.

Она отметила, что соседи слышали очень громкие крики со словами "я тебя убью", а также подчеркнула, что злоумышленник сразу начал агрессивные действия в сторону Позднякова.

"Арсений пытался его (нападавшего. – Прим. ред.) как-то отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца. В итоге соседи стали вызывать "скорую" и полицию. Арсений тоже вызвал "скорую", полицию, находясь весь в крови", – добавила она.

Супруга Щельцина уточнила, что злоумышленники скрылись в соседнем доме и предположила, что они были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее суд арестовал 37-летнего жителя Лобни по обвинению в убийстве заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева. Уточняется, что злоумышленник вину не признал, однако под стражу его заключили до 7 августа.