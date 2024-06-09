Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда "Зова народа" Еговцева

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал 37-летнего жителя Лобни по обвинению в убийстве заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"Вину в совершении инкриминируемого преступления он не признал, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Несмотря на возражения обвиняемого, суд заключил его под стражу до 7 августа. При этом сам мужчина просил изменить меру пресечения на домашний арест.

Еговцева убили утром 7 июня около его дома в Подмосковье. Его тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями. Мужчина скончался от потери крови. Подозреваемым стал житель Лобни 1986 года рождения.

По факту случившегося следствие завело уголовное дело. Также ведомство установило, что супругу погибшего длительное время преследовал злоумышленник.

В свою очередь, руководитель движения "Зов народа" Сергей Зайцев подтвердил, что подозреваемый в убийстве знал жену Еговцева еще с юных лет и был в нее безответно влюблен. Злоумышленник также просил самого Еговцева бросить женщину.

