Следователи завершили расследование убийства Игоря Талькова

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве артиста. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Следователи установили, что в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым. По данным ведомства, обвиняемый при попытке застрелить Малахова причинил смертельное ранение самому певцу.

В 1992 году Шляфмана, который скрывался в Израиле, заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, однако в 2021 году следователи пришли к выводу о его причастности к умышленному преступлению.

В рамках уголовного дела были допрошены более 150 свидетелей, проведен ряд генетических исследований и допрошены эксперты, проводившие анализы в 1991–1992 годах.

"У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", – говорится в сообщении.

В результате дело направили на рассмотрение по существу.

Расследование дела было возобновлено в 2018 году. На тот момент было известно, что певца застрелили около его собственной гримерке, где он оказался втянут в конфликт между своими охранниками и концертным директором Валерием Шляфманом с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым.

Первым и главным подозреваемым в убийстве Талькова стал телохранитель Азизы Игорь Малахов. После убийства Талькова он скрылся с места происшествия. 10 октября 1991 года его объявили во всесоюзный розыск. Однако уже на следующий день он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры.

В ходе следственных экспериментов было установлено, что Малахов не мог стрелять в Талькова. Специалисты заявили, что выстрел, которым был убит Тальков, мог быть произведен только директором коллектива Талькова Валерием Шляфманом.

