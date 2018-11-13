СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова

Фото: ТАСС/Владимир Шуба

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Ранее потерпевшей по уголовному делу являлась мать Игоря Талькова. Сейчас следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы музыканта, о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла. Тальковой и адвокату будут переданы материалы уголовного дела для ознакомления, сообщает пресс-служба СК. Расследование убийства продолжается.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. Позже с Малахова сняли обвинения в убийстве, поскольку в апреле 1992 года следствие установило, что смертельный выстрел совершил коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман.

За два месяца до этого решения следователей Шляфман уехал в Израиль, с которым у России тогда не было договора об экстрадиции, дело об убийстве было приостановлено.