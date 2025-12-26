Трамп заявил, что вскоре поговорит с Путиным

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп вскоре планирует провести разговор с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в интервью изданию Politico.

Трамп отметил, что ожидает "хорошего разговора". Также он добавил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако не уточнил подробности предстоящих переговоров.

"Я думаю, что у меня с ним Зеленским все будет хорошо. Я думаю, что и с Владимиром Путиным все будет хорошо", – подчеркнул американский президент.

Ранее Зеленский заявил, что Вашингтон в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления. Однако, как отмечают СМИ, украинский лидер якобы хочет более длительного соглашения и планирует обсудить это с Трампом.