26 декабря, 20:53

Политика
Axios: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят 27 декабря обсудить вопросы по Украине

Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут онлайн-встречу

Фото: depositphotos/JaneUK

Президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский и группа лидеров Евросоюза (ЕС) планируют провести онлайн-встречу по поводу переговоров по достижению мира на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

26 декабря Зеленский заявил, что достиг договоренности о встрече с Трампом в ближайшие дни. По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров проинформировал его о контактах с США.

Позднее журналист Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника уточнил, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. По данным СМИ, большинство элементов соглашения между Вашингтоном и Киевом уже согласованы, включая гарантии безопасности.

СМИ заявляют, что встреча Трампа и Зеленского указывает на явный прогресс в мирных переговорах. Журналисты обратили внимание на раннее заявление главы Белого дома о том, что он встретится с украинским лидером только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению.

