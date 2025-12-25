Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи РФ и потерю влияния Киева

Фото: ТАСС/IMAGO/Christian Spicker

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник пожаловался на успехи России и потерю влияния Киева в организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Мельник убежден, что Москва возвращается к "нормальности" и постепенно выходит из "международной изоляции", а также "отгрызает" пространство в дипломатической среде. При этом в самой ООН это вовсе свершившееся дело, отметил украинский постпред.

Он выразил уверенность в том, что ситуация для Украины в ООН будет усложняться. Например, в начале 2022 года за Киев отдавали свои голоса свыше 140 стран – членов организации, а теперь их осталось меньше сотни.

В свою очередь, политолог Александр Носович считает, что отношения между США и Евросоюзом (ЕС) все больше идут к открытому конфликту. Такое мнение он высказал в эфире радио КП.

"Если за счет борьбы с Востоком, с Россией, существование Евросоюза невозможно, то остается выживание ЕС за счет борьбы с "Диким Западом". То есть с США, до завершения той поры, покуда их возглавляет (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и трамписты", – указал Носович.

Эксперт сказал, что конфронтация между Брюсселем и Вашингтоном не приведет к прямому военному столкновению, но это может привести к полноценной "холодной войне". Крупнейшие страны Евросоюза и Еврокомиссия с одной стороны, а также сами Штаты – с другой, возглавляются идеологическими антиподами, указал Носович.

"И эта холодная гибридная война внутри западного блока нарастает", – резюмировал специалист.

Ранее Владимир Путин заявлял, что поиск решений международных проблем должен вестись с учетом позиций и мнений всех стран. Президент указывал, что созданная 80 лет назад ООН и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию. Зачастую организация становится единственным механизмом, который позволяет обеспечивать международный баланс интересов, указывал Путин.

