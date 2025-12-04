Менее половины стран – членов ООН проголосовали за резолюцию ГА по украинским детям

Фото: 123RF.com/rabbit75123

Менее половины стран – членов ООН проголосовали за резолюцию на заседании Генассамблеи по украинским детям. Однако документ был принят, передает ТАСС.

Резолюцию, которая называется "Возвращение украинских детей", предложили Украина, Канада и европейские страны. В ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН за нее проголосовала 91 делегация, а 57 воздержались.

При этом 11 стран были против. Среди них – Россия, КНДР, Иран, Белоруссия, Куба, Мали, Судан, Никарагуа. Также более 30 стран не стали участвовать в голосовании.

Всего среди членов ООН – 193 страны. Для принятия решений достаточно участия большинства государств, которые входят в организацию.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая перед голосованием заявила, что цель документа не в помощи детям, а в том, чтобы продвигать нарратив о якобы проводимой российской стороной их депортации. Она обвинила авторов текста во лжи.

"Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тысяч якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию", – сказала она.

Заболоцкая также спросила, почему в документе ничего не сказано об украинских детях в Европе. По ее словам, даже в открытых источниках указано, что еще в 2022 году сообщалось о 23 тысячах украинских детей в европейских странах, которые были разлучены с родителями. Она порекомендовала странам Евросоюза обратить внимание на то, что происходит у них.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявляла, что политики и общественные деятели Запада перевирают факты и выставляют эвакуацию украинских детей как насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию.

Она добавила, что страна не раз приглашала западных представителей убедиться в том, что "насильственное усыновление", о котором говорит Запад, является на самом деле опекой, а эвакуация осуществляется для их же безопасности. Однако, по ее словам, те всегда отказывались от этого.

