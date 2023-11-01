Львова-Белова прокомментировала обвинения в депортации украинских детей

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Политики и общественные деятели Запада перевирают факты и выставляют эвакуацию украинских детей как насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова на встрече с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, передает РИА Новости.

Как утверждает уполномоченный по правам ребенка, Россия не раз приглашала западных представителей убедиться в том, что "насильственное усыновление", о котором говорит Запад, является на самом деле опекой, а эвакуация осуществляется для их же безопасности. Однако, по ее словам, те всегда отказывались от этого.

Кроме того, Львова-Белова поблагодарила Белоруссию за помощь в лечении детей Донбасса.

Международный уголовный суд не раз обвинял РФ в "незаконной депортации" украинских детей в Россию и выдавал ордера на арест российских официальных лиц, включая Львовой-Беловой.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что пять детей, которые были в разлуке с родными в ходе проведения СВО, вернулись из России на Украину. Она уточнила, что была проведена трехсторонняя работа России, Украины и Катара.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей