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Пять детей, которые были в разлуке с родными в ходе проведения СВО, вернулись из России на Украину. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что была проведена трехсторонняя работа России, Украины и Катара. Благодаря этому пять детей получилось вернуть на Украину. Также одна девочка вернулась в РФ. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению, добавила она.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал, что свыше 23 тысяч вывезенных с Украины детей остались без надзора в странах Евросоюза. Как он утверждает, исследовательские организации, которые реализуют свою деятельность в Европе, заметили, что много украинских подростков старше 16 лет не зафиксированы ни в одной системе.

Мирошник подчеркнул, что Запад ищет какие-то преступления лишь в отношении России, чтобы обвинить потом в геноциде.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей