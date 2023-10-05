Посол МИД РФ сообщил о более 23 тыс безнадзорных украинских детях в Европе

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Более 23 тысяч вывезенных с Украины детей остались без надзора в странах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает ТАСС.

Как он утверждает, исследовательские организации, которые реализуют свою деятельность в Европе, заметили, что много подростков из Украины старше 16 лет не зафиксированы ни в одной системе.

"Значительная часть детей направляется в семьи в этих государствах, эти семьи через какое-то время, как наигрались, просят забрать ребенка обратно", – добавил Мирошник.

Кроме того, он отметил, что сведения об этих детях после не анализируются, так как это "никого не интересует". Также посол подчеркнул, что западные страны ищут какие-то преступления лишь в отношении России, чтобы обвинить потом в геноциде.

"Это абсолютное притягивание за уши, они пытаются приписать целый набор фейков, которые позволили бы обвинить руководство России в противоправных действиях и нарушении международного права", – заключил посол МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже обнародовала в ООН фамилии вывезенных в безопасное место украинских детей. Лавров также подчеркнул, что речь идет в основном о детях, которые жили в детских домах.

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