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Россия уже обнародовала в ООН фамилии вывезенных в безопасное место украинских детей. Москва готова предоставить эти данные. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия сотрудничает с врио спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Он подчеркнул, что она была там, где находятся вывезенные из зоны конфликта дети.

"У нас многократно распространялась информация, что в действительности произошло с детьми. Попрошу наше представительство при ООН, чтобы вам в редакцию обязательно прислали материалы, которые мы многократно распространяли, в том числе и в ООН”, – ответил Лавров журналисту издания CBS.



Лавров также подчеркнул, что речь идет в основном о детях, которые жили в детских домах. Когда началась специальная военная операция, российская сторона вывезла этих детей в безопасное место. При этом Лавров акцентировал внимание на том, что Россия никогда не скрывала фамилии этих детей и место, где они находятся.

Сообщается, что Украина не раз обвиняла Россию в похищении детей. Киев требовал от стран Запада способствовать их возвращению на Украину. Однако, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин во время встречи 17 июня с лидерами африканских государств, Москва никогда не намеревалась разлучать детей с родителями и не будет против их воссоединения с семьями, если родственники объявятся.

Ранее Лавров назвал "формулу мира" Зеленского нереализуемой. Он отметил, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.