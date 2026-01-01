Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 05:22

Политика
Главная / Новости /

Welt: Евросоюз может отправить до 15 тысяч военных на Украину

Европа готова отправить до 15 тысяч военных на Украину – СМИ

Фото: depositphotos/palinchak

Страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения, сообщает издание Welt со ссылкой на источники.

Данный план был разработан военными экспертами из Великобритании и Франции при сотрудничестве с Брюсселем. Подобные меры могут расцениваться как гарантии безопасности со стороны Европы.

Кроме того, по информации СМИ, Франция и Британия готовы участвовать в аналогичной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза. Они ждут лишь официального приглашения со стороны украинских властей.

В статье также указывается, что страны – соседи Украины смогут вести контроль за соблюдением перемирия с воздуха и на море. При этом ключевая роль в этом пункте отводится Турции.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности.

Журналисты также выяснили, что европейские лидеры организовали срочный созвон после попытки ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина. Обсуждение касалось ситуации на Украине в связи с заявлением российского президента о пересмотре переговорной позиции Москвы. К разговору были привлечены не все главы ЕС.

Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

Читайте также


политика

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика