Welt: Евросоюз может отправить до 15 тысяч военных на Украину

Фото: depositphotos/palinchak

Страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения, сообщает издание Welt со ссылкой на источники.

Данный план был разработан военными экспертами из Великобритании и Франции при сотрудничестве с Брюсселем. Подобные меры могут расцениваться как гарантии безопасности со стороны Европы.

Кроме того, по информации СМИ, Франция и Британия готовы участвовать в аналогичной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза. Они ждут лишь официального приглашения со стороны украинских властей.

В статье также указывается, что страны – соседи Украины смогут вести контроль за соблюдением перемирия с воздуха и на море. При этом ключевая роль в этом пункте отводится Турции.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности.

Журналисты также выяснили, что европейские лидеры организовали срочный созвон после попытки ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина. Обсуждение касалось ситуации на Украине в связи с заявлением российского президента о пересмотре переговорной позиции Москвы. К разговору были привлечены не все главы ЕС.