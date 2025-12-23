Форма поиска по сайту

23 декабря, 12:57

Политика

В МИД Китая в ответ на угрозы Зеленского призвали Украину исправить ошибки

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал Украину исправить ошибки. Так он ответил на угрозы украинского президента Владимира Зеленского, который утверждал, что хочет принять меры против физических лиц и компаний, включая китайские, которые якобы оказывают содействие России.

Цзянь подчеркнул, что Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом безопасности ООН.

Дипломат также добавил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний, а также продолжит поддерживать усилия, которые способствуют достижению мира.

Ранее в МИД КНР в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что Пекин якобы поддерживает Москву для продолжения спецоперации, заявили, что Китай продолжит твердо стоять на стороне мира и диалога.

Там добавили, что свою позицию по украинскому кризису КНР всегда определяла в соответствии с "сутью самого вопроса", прилагала усилия по прекращению огня и выступала за примирение.

