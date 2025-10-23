МИД КНР: давление на Путина не поможет завершить конфликт на Украине

Фото: depositphotos/denisismagilov

Давление на Владимира Путина не приведет к завершению украинского конфликта, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает News.ru.

"Диалог и переговоры – единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему", – заявил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что в силах китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Москву в урегулировании ситуации на Украине.

Трамп отменил свою встречу с Путиным в столице Венгрии Будапеште. Об этом президент США сообщил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп допустил возможность переговоров с Путиным в будущем, но конкретную дату не назвал. После встречи с Рютте он заявил, что недоволен течением украинского конфликта.

Портал Axios уточнил, что Трамп разочаровался после телефонного разговора госсекретаря США Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. В результате беседы американская сторона якобы сделала вывод, что русские не в том положении, чтобы договориться о прекращении военных действий, поэтому встреча двух президентов была отменена, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что этот вывод повлиял на решение США вводить новые санкции и против России. Евросоюз, в свою очередь, принял 19-й пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения направлены против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.

