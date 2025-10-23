Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:29

Политика

Трамп намерен заключить с Китаем соглашение в ядерной сфере

Фото: ТАСС/Zuma/Julie Rogers

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва активно ведут переговоры о деэскалации в ядерной сфере и выразил уверенность, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином позволят достичь прогресса в этой сфере. Об этом американский лидер заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп подчеркнул, что намерен заключить сделку с Си Цзиньпином по редкоземельным металлам и договориться с ним по ядерной теме.

Глава Белого дома добавил, что США, Россия и Китай обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире, в связи с этим необходимо снижение напряженности между странами в данной сфере.

Также во время встречи с генсеком НАТО Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. По его мнению, Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта". При этом он отметил, что допускает проведение встречи с Путиным в будущем.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика