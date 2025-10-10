Путин заявил, что времени для продления ДСНВ достаточно

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Времени для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до начала февраля 2026 года хватит, если на это будет добрая воля США. Такое заявление сделал Владимир Путин по итогам саммита стран СНГ.

Россия готова договариваться с Соединенными Штатами по вопросам сдерживания вооружений, если для американской стороны это будет "приемлемо и полезно", уточнил президент.

"Если нет, значит, нет. Но жаль будет, потому что вообще тогда ничего не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических, наступательных вооружений", – сказал глава государства.

По словам Путина, в мире идет определенная гонка вооружений. В некоторых странах готовятся к ядерным испытаниям. В случае их проведения Россия ответит тем же.

РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Однако истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, сообщил ранее российский лидер.

Инициативу о продлении соглашения по ядерному оружию поддержал американский президент Дональд Трамп. Кремль положительно воспринял это решение.