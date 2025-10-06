Кремль приветствовал заявление Трампа по ДСНВ

Фото: legion-media.com/ZUMA Press/Andrew Leyden

Кремль положительно воспринял заявление президента США Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу Путина", – подчеркнул политик.

Вместе с тем Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о наличии конкретных сигналов по дипломатическим каналам по данному вопросу.

Речь идет о заявлении Путина, который предполагает сохранение статус-кво, сложившегося благодаря ДСНВ. Однако эта мера станет жизнеспособной только в том случае, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания, указал президент.

Комментируя инициативу, Трамп высказался в ее поддержку, назвав предложение "хорошей идеей".

