Трамп назвал хорошей идеей предложение РФ по соглашению по ядерным вооружениям

Американский лидер Дональд Трамп высказался в поддержку инициативы России о продлении соглашения по ядерному оружию.

"Звучит как хорошая идея для меня", – цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

Как ранее заявлял Владимир Путин, Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

В свою очередь, американские власти выразили готовность отказаться от контрмер, принятых ранее по ДСНВ, если РФ примет решение вернуться к своим обязательствам в рамках этого соглашения. Уточнялось, что Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений Договора и продолжают их соблюдать.