Песков: Россия и США не ведут переговоры по стратегическим вооружениям

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Москва и Вашингтон в данный момент не обсуждают договоренности по стратегическим наступательным вооружениям, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и открытому небу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что американские власти готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия примет решение вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения.

Отмечалось, что Штаты не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают их соблюдать. Кроме того, Вашингтон заблаговременно предупреждает Москву о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.

Кроме того, в США также заявили о готовности работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Песков, комментируя подобное заявление, отмечал, что в Кремле подобные намерения оценивают позитивно. При этом рассматривать предложения американцев Россия будет только по дипломатическим каналам, заявил он.

