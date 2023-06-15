Рябков заявил, что РФ и США провели несколько прямых контактов по ДСНВ

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Россия и США в последние несколько недель провели прямые контакты по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В рамках этих обменов мнениями стороны подтвердили несовместимые, противоположные друг другу позиции", – цитирует его ТАСС.

В ходе обсуждений стороны договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил, запусках баллистических ракет наземного базирования и по другим вопросам. Помимо этого, сообщил Рябков, РФ и США пришли к соглашению придерживаться количественных ограничений по ДСНВ.

"И то и другое в сочетании с приверженностью центральным количественным ограничениям, содержащимся в ДСНВ, на нынешнем отрезке худо-бедно обеспечивает предсказуемость и относительную стабильность", – заявил замглавы МИД России.

Сейчас, как пояснил Рябков, у Москвы нет контактов с Вашингтоном по тематике договора. Позиция российских властей о выходе из ДСНВ остается незыблемой. Отказ от решения России возможен, если США продемонстрируют готовность сменить враждебный курс в отношении страны, добавил он.

Ранее в США заявили о готовности работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное заявление, сообщил, что в Кремле такие намерения оценивают позитивно. При этом рассматривать предложения США Россия будет только после предложения по дипломатическим каналам, заявил он.



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