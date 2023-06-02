В Белом доме заявили о готовности США работать с РФ над соглашением на смену ДСНВ

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Соединенные Штаты готовы разработать с Россией над соглашением на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на период после 2026 года, несмотря на существующие в данный момент противоречия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Вместо того чтобы ждать, когда мы разрешим все свои двусторонние разногласия, США готовы начать работу с Россией по управлению ядерными рисками и по соглашению о контроле над вооружениями на период после 2026 года", – передает его слова ТАСС.

В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Салливан добавил, что США продолжат уведомлять российскую сторону о запусках баллистических ракет, а также об учениях стратегических сил.

"Мы готовы придерживаться ключевых (количественных. – Прим. ред.) ограничений, если Россия также готова", – подчеркнул помощник президент США.

При этом, по его словам, ни Соединенные Штаты, ни Россия не заинтересованы в соревновании ядерных вооружений.

Также в Белом доме выразили готовность к проведению многосторонних переговоров по контролю над ядерными вооружениями, в том числе с постоянными членами Совета безопасности ООН.

"США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, в формате пятерки лидеров: Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция", – сказал Салливан.

Советник президента США подчеркнул, что Вашингтон не считает необходимым наращивание ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, ставка сделана на качество.

"Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", – сказал Салливан.

По его словам, это означает то, что у США достаточный арсенал, который позволит осуществить сдерживание или победить в случае нападения на Соединенные Штаты и на их союзников.

Ранее сообщалось, что американская сторона прекратила обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений в рамках ДСНВ.

В американском госдепартаменте отметили, что отзывают выданные ранее российским специалистам визы для проведения инспекций и отменяют рассмотрение заявок на выдачу новых.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не станет публиковать информацию о своих СНВ вслед за США.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский парламент рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).



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