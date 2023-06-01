США прекратили обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений в рамках ДСНВ

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США прекратили обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с 1 июня. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

"С 1 июня 2023 года США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки", – приводит РИА Новости текст соответствующего документа.

В ведомстве подчеркнули пропорциональный и обратимый характер решения. Американские власти заявили, что такие меры допускаются международным правом в случае необходимости побудить сторону договора к исполнению обязательств.

Как уточнили в Госдепартаменте, США отзывают выданные ранее российским специалистам визы, которые были необходимы для проведения инспекций, а также отменяют рассмотрение заявок на выдачу новых.

Кроме того, Вашингтон прекращает передавать Москве телеметрическую информацию, которая касается пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не станет публиковать информацию о своих СНВ вслед за США. До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский парламент рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил отсутствие серьезных контактов между РФ и США по контролю над вооружениями.

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ