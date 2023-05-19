Между РФ и США отсутствуют серьезные контакты по контролю над вооружениями – Песков

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Между Россией и Соединенными Штатами сегодня нет каких-либо серьезных контактов по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", – сказал он, отметив, что контроль над вооружениями важен не только для этих двух стран, но и для всего мира.

По словам представителя Кремля, мир постепенно утрачивает остатки правовой базы по этому вопросу. Ответственность за происходящее, считает он, целиком и полностью лежит на США.

В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Свое решение он объяснил тем, что назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

10 мая президент внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Накануне группа республиканцев внесла в американский конгресс проект закона о выходе США из ДСНВ. Сенаторы считают, что продление договора с Россией снизило безопасность США и их союзников. По мнению парламентариев, выход из договора позволить укрепить американские ядерные силы.

