13:52Политика
Между РФ и США отсутствуют серьезные контакты по контролю над вооружениями – Песков
Фото: depositphotos/Aquir014b
Между Россией и Соединенными Штатами сегодня нет каких-либо серьезных контактов по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", – сказал он, отметив, что контроль над вооружениями важен не только для этих двух стран, но и для всего мира.
По словам представителя Кремля, мир постепенно утрачивает остатки правовой базы по этому вопросу. Ответственность за происходящее, считает он, целиком и полностью лежит на США.
В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Свое решение он объяснил тем, что назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.
10 мая президент внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.
Накануне группа республиканцев внесла в американский конгресс проект закона о выходе США из ДСНВ. Сенаторы считают, что продление договора с Россией снизило безопасность США и их союзников. По мнению парламентариев, выход из договора позволить укрепить американские ядерные силы.
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
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