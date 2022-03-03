США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности – МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

"Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности. У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США", – подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о существующей угрозе прямого столкновения России и НАТО. По словам дипломата, отношения между сторонами серьезно изменятся, но пока сложно предсказать, каким именно образом.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.