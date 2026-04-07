В Москве состоятся кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Беговые выходные с участием любителей спорта и их питомцев пройдут 11 и 12 апреля в Битцевском лесу. Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" организует "Беговое сообщество" при поддержке правительства и департамента спорта Москвы, передала пресс-служба организации.

"(Данные кроссы. – Прим. ред.) – это одни из самых любимых стартов нашей команды. Во многом – за счет атмосферы: здесь меньше про соперничество и результаты и больше про возможность встретиться с единомышленниками, отдохнуть семьей, пообщаться, обменяться улыбками и насладиться моментом", – отметил сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

В субботу, 11 апреля, состоится кросс "Быстрый пес" – самый массовый забег с собаками в столице. Участники вместе с питомцами преодолеют дистанцию 2 километра по грунтовой трассе, старты будут проходить волнами. Каждый четвероногий участник получит стартовый номер, а на финише бегунов ждут памятные значки. Победителей наградят кубками и призами.

Кросс проводится с 2018 года и проходит дважды в год – весной и осенью. Генеральным партнером третий год подряд выступает зоомагазин "Зоозавр". Для гостей подготовят дополнительные активности, включая мастер-классы и розыгрыши.

Также в этот день пройдет IV этап Студенческого кубка, в рамках которого женщины пробегут 4 километра, а мужчины – 6 километров, после чего команды примут участие в смешанной эстафете 4×1 километра.

В воскресенье, 12 апреля, состоится кросс "Лисья гора". Забег пройдет по природной кольцевой трассе с дистанциями от 2 до 8 километров, а также эстафетой 4×1 километра. Старт будет раздельным, для него будет учитываться возраст и пол каждого участника. Все финишеры получат памятные значки, а победители и призеры – денежные призы, кубки и подарки. Отдельно наградят сильнейшие команды в эстафете.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят для спортсменов всех уровней подготовки. Тренировки организуют более чем на 60 площадках.